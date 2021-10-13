В Армавире построят стеклозавод

Предприятие по производству алюминиевой посуды начнет выпускать изделия из стекла. Фото: пресс-служба ЗСК Краснодарского края

В Армавире появится стеклозавод. В строительство нового производства вложат более 300 млн рублей. Соглашение между инвесторами и муниципалитетом уже подписано, сообщили в Законодательном собрании Краснодарского края.

- Этот проект демонстрирует промышленный потенциал Армавира. Сейчас компания выпускает литую алюминиевую посуду с антипригарным покрытием, но задумалось о расширении ассортимента, - рассказал председатель ЗСК региона Юрий Бурлачко.

У инвесторов уже налажены поставки продукции на только по территории России. Посуда компании экспортируется в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Украину. В 2020 году предприятие стало участником регионального проекта «Производительность труда». Новая фабрика по производству изделий из стекла даст Армавиру 80 рабочих мест.