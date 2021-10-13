В Сочи планируют построить военный городок для ОМОН за 1 млрд рублей

У национальной гвардии появится своя база в Сочи Фото: Михаил ФРОЛОВ

У национальной гвардии РФ в Сочи появится своя база. 12 октября на сайте госзакупок была опубликована информация о конкурсе на выполнение строительно- монтажных работ по объекту: "Строительство комплекса зданий военного городка ОМОН г. Сочи, Краснодарский край". Заказчиком объекта значится Федеральное государственное казенное учреждение «2 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской федерации (восковая часть 6895, г.Ростов-на-Дону)».

Пока непонятно строительство каких именно объектов запланировано на территории курорта. На сайте госзакупок идет речь о возведении «нежилых и иных помещений».

На строительство военного городка заказчики готовы потратить до 1 млрд 182 млн рублей. На подачу заявок отводят месяц. Прием закончится 12 ноября 2021 года. Подрядчика будут выбирать на закрытом конкурсе. Исполнитель должен будет завершить работы за два года.