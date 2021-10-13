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Общество13 октября 2021 19:31

В спальных микрорайонах Краснодара строят сети уличного освещения

В микрорайоне Гидростроителей заканчиваются работы по освещению двух улиц
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре строят сети уличного освещения. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре строят сети уличного освещения. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре продолжается работа по строительству сетей уличного освещения. В микрорайоне Гидростроителей установили фонари на улицах Снесарева и Автолюбителей. Жители этих улиц неоднократно жаловались городским властям на отсутствие уличного освещения. Сейчас осталось завершить оформление документов на поставку электроэнергии.

— В этом году мы выполняем достаточно большой объем работ по строительству сетей освещения. В основном — в пригородных населенных пунктах. Параллельно со строительством, которое уже ведем, готовим проекты на перспективу, - рассказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

До конца 2021 года в краевом центре планируют протянуть 22,5 км новых сетей уличного освещения. Работы идут в хуторах Северный и Ленина, а также в поселках Индустриальный, Пригородный, Лорис, Знаменский и Новознаменский. Средства на строительство выделены из городского бюджета.