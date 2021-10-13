Крупнейший в ЮФО онкологический центр появится в Краснодаре

В Краснодаре появится крупнейший онкоцентр. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Строительство будущего онкоцентра запланировано в поселке Новознаменском. Здесь под объект уже зарезервирован земельный участок площадью 20 га. Онкоцентр станет самым крупным профильным лечебным учреждением на Юге страны.

- Проект крупнейшего на Юге страны онкологического центра получил положительное заключение госэкспертизы. Его строительство позволит полностью закрыть потребность жителей края в этих жизненно важных услугах, – рассказал в соцсетях вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Онкоцентр будет состоять из 14 шестиэтажных блоков. В зданиях расположатся консультативная поликлиника и отделения круглосуточного и дневного пребывания. Здесь будут оказывать химиотерапевтические, онкогематологические и радиологические медицинские услуги пациентам. Также будет работать онкохирургический центр.