И.о. мэра Краснодара посетил урок лауреата конкурса «Учитель года России» Полины Пятаковой

Полина Пятакова вошла в топ-15 лучших преподавателей страны. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Исполняющий обязанности главы Краснодара Евгений Наумов посетил городскую гимназию № 5, в которой преподает русский язык и литературу Полина Пятакова. В 2021 году она стала победителем регионального профессионального отбора, а затем представила Кубань на федеральном уровне в конкурсе "Учитель года России". По результатам конкурса, Полина Пяткова вошла в топ-15 лучших педагогов страны.

— От всех жителей нашего города — спасибо, что так достойно выступили на Всероссийском этапе этого престижного конкурса, представили на нем Краснодарский край и наш любимый Краснодар. И, конечно, особая благодарность — за ваш непростой труд, стремление к самосовершенствованию и любовь к детям, — рассказал Евгений Наумов.

И.о. мэра посидел на уроке, пообщался с учениками и поздравил Полину Пятакову с почетным званием лауреата конкурса.