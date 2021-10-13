Почти две тысячи школьников в Адыгее переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса

Почти 2 тысячи учеников в Адыгее переведены на дистанционку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее почти 80 классов в 40 школах переведены на дистанционное обучение из-за положительных тестов на коронавирус среди учеников. Об этом сообщили в администрации региона.

-Всего у нас подтвержденных случаев заражения у школьников в настоящий момент - 82. Каждый класс находится в таком режиме обучения 14 дней, пока зараженному не придет отрицательный тест, - сказал Лебедев

В республике статистика заболеваемости пошла вверх. По последним данным на 124 % возросло количество пневмоний и на 219 % выросло число фактов заражения коронавирусной инфекцией, чем в аналогичном периоде прошлого года. Стало больше запущенных случаев заболевания.

В связи с ростом количества заражений власти установили новую планку для вакцинации населения. Теперь необходимо привить не менее 80 % жителей республики. В первую очередь это касается работников сферы услуг, медицины, образования, правоохраны и военнослужащих.