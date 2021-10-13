Житель Майкопа до смерти избил мать. Фото: adygheya.sledcom.ru

Следственный отдел по г. Майкопу завершил расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в убийстве матери и в незаконном хранении дома огнестрельного оружия.

Как выяснили следователи, 76-летняя женщина упала на пол в своем доме и попросила сына помочь ей встать. Просьба привела в бешенство мужчину и он несколько раз ударил мать ногой в голову и в живот.

- От ударов женщина скончалась в больнице. Кроме того, в ходе осмотра места происшествия, а именно квартиры, в которой произошло преступление, следователем было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, которое обвиняемый незаконно изготовил и хранил с 2012 года, - рассказали в следственном отделе по г. Майкопу СКР по Республике Адыгея

Уголовное дело направлено прокурору г. Майкопа для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.