Все оползневые участки будут указаны в генплане Сочи

В Сочи места активных оползней укажут в генплане города. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В администрации Сочи обсудили ужесточения контроля строительства домов в потенциально опасных местах. Ранее геологическую разведку должны были проводить только при возведении многоквартирных домов. После того, как оползень сошел с горного склона и разрушил 22 коттеджа в поселке Сергей-поле, это требования принято изменить.

– Работу необходимо вести всесторонне. Будем выходить с инициативой в Законодательное Собрание Краснодарского края, чтобы при содействии краевых депутатов объединить усилия с другими регионами и предложить внести изменения в существующее федеральное законодательство. Необходимо предусмотреть возможность выдачи разрешения на строительство только при наличии листа согласования с подписями глав района и сельского поселения, которые знакомы с особенностями территории, – рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Все участки, где наблюдается активность грунта, будут указаны в генеральном плане города, работа над которым сейчас идет. Причем, территории будут разделены на несколько зон: места, где строить запрещено категорически и места, где возведение жилых домов возможно, но при соблюдении ряда условий.

Также в Сочи планируют возродить Управление противооползневых берегоукрепительных работ. Организация существовала в советское время и вела целый спектр работ, связанный со строительством зданий и контролем эксплуатации.