Узнали, где будут отключения света в Сочи 14 октября 2021

В Сочи запланированы веерные отключения электроэнергии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи продолжается подготовка к предстоящему зимнему сезону, в связи с чем сотрудники «Сочинских электросетей» проводят плановый ремонт установленного электрооборудования. Работы влекут за собой отключение света. Подготовиться заранее к прекращению подачи электроэнергии стоит жителям Адлерского района, проживающим на улицах: Батайская, Раевская, Бестужевская, Пензенская, Светогорская, Вологодская, Кропоткинская, Ахштырская, Форелевая, Горная, Междуреченская, Мостовая, Бакинская, Блинова, Веселая, Ворошиловградская, Каспийская, Коммунаров, Миндальная, Кутаисская, Пограничная, Черновицкая, Аллейная, Просвещения и Чкалова. Попадут под ограничения жители сел Ахштырь и Бестужевка.

В Хостинском районе благ цивилизации не будет по следующим адресам: переулки Бригадный, Грибной, Калиновый и Веерный, также пройдут работы по улицам Измайловская, Абовяна и Леселидзе. Продолжатся работы в садовых товариществах «777» и «Заря».

Центральный район также в планах электриков. Здесь будет обесточены дома по улицам Кавказская, Восточная, Виноградная, Санаторная, Целинная, Яблочная, Красноармейская, Туапсинская, Тоннельная и Кавказская. Искать альтернативные источники освещения придется обитателям переулков Хлебозаводской, Рабочий и Теневой. Стоит подготовиться к отключениям света и в садовом товариществе «Заря-3».

Смириться с ограничениями подачи электроэнергии придется жителям и Лазаревского района. Здесь будет прекращена подача электроэнергии в дома по улице Азовской поселка Лоо. В поселке Волковка электрики проведут работы на улице Космической. В ауле Хаджико обесточат дома по улицам Асарэтх, Мазмай и Левобережная, а также на переулках Вольный, Зэкошныг и Шовгеновский.