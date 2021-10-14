Погода на 14 октября 2021 года в Краснодаре: порывы ветра будут достигать 14 м/с Фото: Зоя ВИШНЕВАЯ

Ветряная погода установилась на Кубани. Основной удар на себя приняло побережье Черного моря.

Природная стихия разгулялась в Новороссийске. Здесь порывы ветра достигали 25 м/с.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 14 октября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что днем порывы ветра достигнут 14 м/с, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что максимальная температура воздуха днем составит 20 градусов. Этот показатель станет одним из самых низких за неделю.