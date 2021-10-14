На Кубани 14 октября воздух прогреется до 21 градуса тепла

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В Краснодарском крае наступили не по-осеннему теплые деньки. Но синоптики говорят, что в регионе ожидаются температурные качели. В начале следующей недели похолодает, а к концу – снова будет тепло. И такие перепады возможны до конца месяца.

- В Краснодаре 14 октября облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Температура воздуха днем +18-20 градусов. По краю пройдет кратковременный дождь. Воздух в регионе прогреется до 21 градуса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за резких температурных скачков в низинах и у водоемов будут скапливаться густые туманы. Водителей просят быть осторожными на дорогах по утрам и по ночам из-за возможной плохой видимости.