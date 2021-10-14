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Происшествия14 октября 2021 9:48

На Кубани фермера обманули на 4,8 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Расследование продолжается

Расследование продолжается

Мужчины 45 и 57 лет при поставке сельхозпродукции похитили деньги у фермера из Новокубанского района. По данным следствия, потерпевший доставил товар, но мошенники обратились в суд с иском о взыскании денег за продукцию. Суд на основании подложных сведений взыскал средства с фермера в пользу мошенников.

- В отношении двоих мужчин возбуждено уголовное дело. Местному крестьянско-фермерскому хозяйству причинен ущерб на общую сумму 4,8 млн рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На период предварительного следствия злоумышленники находятся под домашним арестом. Им грозит до 10 лет лишения свободы.