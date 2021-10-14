Ушаковцы вышли в финал международной олимпиады

Фото: Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

Артем Белоусов, Илья Кожухов и Михаил Нефедов – курсанты Транспортного колледжа, Феликс Оленко учится в магистратуре. Феликс в олимпиаде участвовал уже не впервые и даже ранее становился ее призером.

В этом году главные испытания для молодых талантов еще впереди. С 12 по 15 ноября их ждет борьба в финальных конкурсах: робототехника, программирование, сетевые технологии, веб-дизайн, разработка мобильных приложений , 3D-моделирование, базы данных, data science, искусственный интеллект, виртуальная реальность. Соперники серьезные: более 400 студентов и дипломированных специалистов из 160 вузов России и стран СНГ. Те, кто показал лучшие результаты в отборочных онлайн-этапах. А общее количество участников соревнований – около 17 500 человек. Так что ушаковцев ждет непростая, напряженная борьба.

На кону – не только награды победителей, но и дальнейшая консультационная поддержка экспертов, и помощь в продвижении проектов, а также предложения по прохождению стажировок и трудоустройству. Ради всего этого и чести вуза стоит поднажать! Важно отметить: отдельной благодарности оргкомитета олимпиады были удостоены преподаватели Ушаковки - Игорь Иванович Бузенков, Елена Петровна Халеева и Сергей Олегович Малахов, за блестящую подготовку курсантов.