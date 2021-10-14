Весь общественный транспорт в Сочи переведут на газовое топливо к 2024 году

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Весь общественный транспорт Сочи планируется перевести на метан. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

- Сейчас в Сочи из 900 автобусов 103 уже работают на метане. К 2024 году на газовое топливо перейдет весь общественный транспорт, - написал в Telegram-канале Копайгородский.

Глава Сочи добавил, что метан экологичнее дизельного топлива, выбросов в два-три раза меньше.

- Чтобы перевести транспорт на газовое топливо, нужны дополнительные заправочные станции. На данный момент в городе всего одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. Она находится в Лазаревском районе. Планируется построить еще две на улицах Яна Фабрициуса и Энергетиков, - добавили в пресс-службе мэрии Сочи.