На Кубани за последние сутки зафиксирован 241 случай заражения COVID-19, в том числе 25 среди детей

Фото из архива КП

В Краснодарском крае за последние сутки COVID-19 заразился 241 человек. Среди заболевших зафиксировано 25 детей. Об этом сообщает краевой Оперативный штаб.

Так, в Краснодаре заболели 46 человек, в Новороссийске и Кущевском районе - 16 заразившихся. По 15 заразившихся зафиксировано В Сочи и Тимашевском районе, по 13 – в Анапе и Белоглинском муниципалитете . В Новопокровском районе 12 новых пациентов, в Кореновском – 11, в Апшеронском и Павловском районах – по 10. 9 положительных тестов в Лабинском районе, 8 – в Крыловском, 7 – в Туапсинском и Красноармейском районах.

- В Усть-Лабинском зафиксировано 6 пациентов, в Горячем Ключе и Калининском районе - по 4. По 3 заболевших приходится на Армавир, Каневской и Славянский муниципалитеты. В Белореченском и Гулькевичском районах заболели по 2 жителя. Наименьшее число заразившихся в Геленджике, Выселковском, Динском, Приморско-Ахтарском, Щербиновском и Мостовском районах, - сообщили в Оперштабе региона.

Самому младшему среди заразившихся 1 месяц. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 109 пациентов, на ЭКМО – 6.