В «Орленке» открылась Академия военно-прикладных дисциплин.

Участниками программы «Служу Отечеству» стали ребята в возрасте 14-17 лет. Это воспитанники военно-патриотических объединений – кадетских корпусов и школ-интернатов.

«Программа «Служу Отечеству» направлена на воспитание в детях осознания себя как юных граждан страны, формирование интереса к истории Отечества. В течение смены ребята осваивают военно-технические виды спорта под руководством военнослужащих 7-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии и Новороссийской военно-морской базы. Каждый из них является для орлят примером мужества, отваги и профессионализма, а на их занятиях ребята воспитывают в себе такие важные качества личности, как целеустремленность, бесстрашие и несгибаемая воля», – прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

Основное образовательное пространство смены – Академия военно-прикладных дисциплин. Там ребята проходят обучение по строевой, общефизической, начальной туристской и огневой подготовке, постигают основы воинской службы, изучают особенности радиационной, химической и биологической защиты, инженерной подготовки, рукопашного боя и самообороны. Дети также учатся оказывать медицинскую помощь.

В ходе программы ребята принимают участие в квизах и интеллектуальных играх на знание истории Отечества. Кроме того, для участников смены проходят уроки гражданственности «Символы русской Победы».

В финале программы курсанты примут участие в военно-тактической игре «Орленок». Дети будут соревноваться между собой в военно-прикладных видах спорта и докажут качество полученных знаний.

Смена продлится до 25 октября 2021 года. Ее организатором выступает ВДЦ «Орленок».