Новое оборудование поставили в клиническую больницу №2 Кубани

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в краевую клиническую больницу №2 накануне поставили новое оборудование. Техника проходит тестирование, в ближайшее время аппараты начнут использовать в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

- Медучреждение снабдили оборудованием, которое позволит обследовать все органы в течение 20-60 минут. Техника поможет более точно определить кардиологическое, неврологическое заболевание или онкологию, - говорится в сообщении пресс-службы.

Аппарат рассчитан как на 2-D, так и на 3-D исследования. Система компьютерной томографии поставлена в рамках нацпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Ранее учреждение уже получило два видеоэндоскопических комплекса.