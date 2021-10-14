Новые отраслевые стандарты устойчивого развития туристской инфраструктуры апробируют в Сочи на курорте «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Инструментарий «зеленых стандартов» проектирования и создания инфраструктуры, ориентированный на охрану окружающей среды, благополучие людей и экономическую эффективность, пришел на девелоперский рынок России на волне зимних Олимпийских игр 2014. Этот метод дает заказчику гибкий оценочный подход к управлению качеством возводимых объектов, а исполнителю – практическое руководство и экспертную поддержку для достижения лучшего результата.

«Сегодня использование зеленых технологий – общее место на развитых рынках. Строительные нормы и правила, обязательные к применению в Росcии, направлены прежде всего на безопасность объектов, а не на такие характеристики как экологическая эффективность, сбережение ресурсов, комфорт потребителей. И если в строительстве жилых зданий или офисов «зеленые стандарты» уже активно применяются, поскольку интересны для создания добавленной ценности к их продуктам, то на уровне возведения рекреационных объектов эта тема фактически никогда не поднималась. Сегодня есть попытки создания туристской инфраструктуры на различных природных территориях, но такие знания и практики никогда не обобщались», - рассказала директор АНО «НИИ устойчивого развития в строительстве» Вера Бурцева.

Эксперт пояснила, что основополагающим принципом нового стандарта будет объединение интересов трех сфер - человек, экология и экономика.

На фото директор АНО «НИИ устойчивого развития в строительстве» Вера Бурцева и директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов. Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

«Сегодня сплошь и рядом видно, что во главе угла – получение максимальной прибыли, в то время как интересы конечного потребителя и, тем более, бережное отношение к окружающей среде – второстепенны. Поэтому и получаются такие «человейники», отнюдь не украшающие наши города. Мы считаем, что в перспективе этот подход не может оставаться доминирующим – слишком быстро растет давление на рынок и со стороны все более разборчивых потребителей, и со стороны общественного мнения, и со стороны позиции властей», - отмечает Вера Бурцева.

Поменять вектор в этой сфере собирается курорт «Роза Хутор», выступив с инициативой создания «зеленых стандартов» возведения туристкой инфраструктуры для всей туротрасли России.

«Зеленый код» - наш корпоративный стандарт, по которому мы будем оценивать качество возведения туристской инфраструктуры для природного туризма. Такие объекты должны, с одной стороны, соответствовать ожиданиям гостей, уменьшать антропогенный след и не превращаться в операционную проблему с точки зрения эксплуатационных расходов», - подчеркнул директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

С применением «Зеленого кода» в окрестностях «Роза Хутор» будет создана сеть опорных лагерей для пеших маршрутов. Курорт инициировал экспертную дискуссию относительно формирования «зеленых стандартов» для туротрасли и готов активно делиться опытом их внедрения для последующего масштабирования. Их формированием займется специальная рабочая группа, в которую войдут инженеры, архитекторы, специалисты по созданию генерального плана.

По мнению Дмитрия Колосова, совместно разработанные «зеленые стандарты» могут стать для своеобразной «азбукой» для продуманного подхода к возведению рекреационной инфраструктуры и будут включать в себя обстоятельное руководство по выбору соответствующих архитектурно-планировочных, инженерно-технических и сопутствующих организационных решений.