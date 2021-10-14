В Кадастровой палате Кубани рассказали, как исправить ошибку в свидетельстве о праве на наследство

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В Кадастровой палате рассказали, как исправить ошибку в свидетельстве о праве на наследство. Неточности в документе чаще всего обнаруживают после регистрации владения недвижимым имуществом.

Ошибки обнаруживают в описании наследства – размере наследуемой доли. Неточности допускаются и в объектах завещания - их «перепутывают». Такие ошибки названы реестровыми.

Исправить документ можно, предоставив документы с подтверждением ошибки и верными данными для исправления.

Но исправить реестровую ошибку можно тогда, когда результатом не станет прекращение, возникновение или переход права. Если же это затрагивает правообладателей или третьих лиц, сведения исправляются в суде. Исправить арифметическую ошибку, влияющую на третьих лиц, можно, предоставив соглашения обеих сторон.