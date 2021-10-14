В Анапе устраняют последствия ночного шторма

Фото: кадр из видео

В Анапе накануне прошел ночной шторм, оцененный в 5-6 баллов. Сильный ветер вынес из моря водоросли и запер устье реки Анапки. Видео последствий распространилось в социальных сетях.

- Скорость ветра достигала 30 метров в секунду, что не могло не оставить последствий. Произошел большой выброс в Малой Бухте на Джемете, в районе 40-летия Победы. Последствия шторма уже устраняют, - сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сергей Семерков.

В частности, от ветра пострадали лежаки, а побережье засыпало водорослями и мусором.