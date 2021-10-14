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Общество14 октября 2021 14:05

В Анапе устраняют последствия ночного шторма

Накануне ветер достигал 30 метров в секунду
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

В Анапе накануне прошел ночной шторм, оцененный в 5-6 баллов. Сильный ветер вынес из моря водоросли и запер устье реки Анапки. Видео последствий распространилось в социальных сетях.

- Скорость ветра достигала 30 метров в секунду, что не могло не оставить последствий. Произошел большой выброс в Малой Бухте на Джемете, в районе 40-летия Победы. Последствия шторма уже устраняют, - сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сергей Семерков.

В частности, от ветра пострадали лежаки, а побережье засыпало водорослями и мусором.

Ночной шторм разрушил пляжи в Анапе
Видео: telegram-канал "Анапское черноморье"