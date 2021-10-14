Аграрии Кубани получат 9,3 миллиардов рублей субсидий

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В Краснодарском крае для поддержки агропромышленного комплекса выделено 9,3 миллиардов рублей субсидий. Более 70% уже переведены предприятиям. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Подчеркивается, что более 1 миллиарда рублей отведено на поддержку молочного производства. Край занимает первое место в стране по объемам питьевого молока – не менее 1,5 миллионов тон в год.

Одним из наиболее приоритетных остается и садоводство. Урожайность превышает на 33% другие регионы – 206 центнеров на гектар. На эту сферу рассчитано около 730 миллионов рублей. А виноградарство получит более 600 миллионов субсидий.

– Субсидирование укрепляет позиции лучших аграриев на рынке, в результате растет экономика региона. На каждый вложенный рубль в бюджет края в виде налогов возвращается порядка 1,5 рублей: за последние пять лет поступления от сектора АПК возросли на 20,5% – до 28,2 млрд рублей, – отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.