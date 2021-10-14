В Анапе обнаружили вспышку африканской чумы

Фото: Михаил Фролов

В Анапе на двух объектах газового предприятия обнаружили вспышку африканской чумы. Постановление о введении карантина в организациях подписал накануне губернатор края.

- Постановляю установить ограничительные мероприятия – карантин - в целях предотвращение распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней и предупреждения распространения заболевания на территории Краснодарского края, - говорится в документе.

Зараженное свиное мясо в Анапу поставили из Белгородской области – всего в объеме около 100 килограммов. В холодильниках для хранения провели дезинфекцию. А мясо ликвидировано – его сожгли. Опасности африканской чумы для города и других регионов края не обнаружено: инфекция не вышла за пределы города.