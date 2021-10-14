Более 150 нелегальных водителей такси выявлено в Новороссийске в 2021 году

Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk/

В Новороссийске с начала 2021 года обнаружено 155 нелегальных водителей такси. Перевозчики работали без лицензии на обслуживание пассажиров. Об этом накануне сообщил мэр города-героя Игорь Дяченко в социальной сети Instagram.

В частности, на незаконно работающих водителей составлено 346 административных актов. А машины на время судебного разбирательства отправлены на специальную стоянку.

- В Новороссийске регулярно проводятся проверки для выявления водителей без лицензии – регистрации ИП в ИФНС на перевозки. Проверяется наличие листа о предрейсовом техническом и медицинском осмотре, - говорится в публикации Игоря Дяченко.