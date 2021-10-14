В Краснодаре на кислородном заводе произошел выброс

Фото: krd.ru

Инцидент случился утром 14 октября. На кислородном заводе, что находится в Комсомольском микрорайоне Краснодара, произошел выброс перлита. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Жители города заметили, как на дорогах появился «снег», вот только температура на улице была слишком высокой для зимних осадков. На опубликованных в сети кадрах видно, как проезжую часть засыпало неизвестным белым веществом.

Однако позже спасатели уточнили, что на заводе вследствие технологического процесса при загрузке перлита произошел выброс.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», это вещество очень уплотненное, но легкое, легче муки. И поэтому даже при малейшем выбросе в воздухе переносится на большие расстояния и может покрыть довольно большой участок.

В состав выпавшего вещества входят только природные компоненты, так что краснодарцам не о чем беспокоиться.

- Передвижная лаборатория установила, что экологической угрозы для окружающей среды и населения нет, - заверили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.