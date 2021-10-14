«Россети Кубань» и «РиМ» договорились о стратегическом партнёрстве на площадке РЭН-2021

Фото: «Россети Кубань»

Компания «Россети Кубань» и научно-производственное предприятие АО «Радио и Микроэлектроника» («РиМ») в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя–2021» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство предусматривает внедрение в опытно-промышленную эксплуатацию нового отечественного высокотехнологичного оборудования на электросетевых объектах.

Документ подписали исполняющий обязанности генерального директора «Россети Кубань» Борис Эбзеев и главный конструктор «РиМ» Александр Кабаков. Стороны намерены сотрудничать в решении задач внедрения инновационных российских технологий, в том числе для развития распределительных сетей классом напряжения 6-10 кВ. Новые разработки направлены прежде всего на снижение стоимости эксплуатации сетей и повышение надёжности энергоснабжения потребителей.

– «Россети Кубань» уделяют большое внимание повышению надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Наше соглашение предусматривает широкий спектр направлений, включая опытную эксплуатацию инновационных решений наших партнеров на объектах электросетевого комплекса кубанского региона, – отметил Борис Эбзеев.

– Для нас это соглашение – не только формат сотрудничества в области инновационного развития, но и возможность проводить обмен опытом и транслировать положительные эффекты и экономическую выгоду от внедрения высокотехнологичных решений в электроэнергетике, – прокомментировал Александр Кабаков.

Холдинг научно-производственное объединение «Радио и Микроэлектроника», включающий 16 малых и средних предприятий, осуществляет разработку, производство и внедрение современных радиоэлектронных приборов и систем, а также программного обеспечения, монтаж, пусконаладку и сопровождение при эксплуатации. В структуре холдинга имеются несколько лабораторий, созданных на базе кафедр Новосибирского государственного технического университета и дизайн-центр по разработке сверхбольших интегрированных схем.