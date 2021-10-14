Более 1,4 миллиона рублей украл подросток у родственницы в Адыгее

Фото из архива КП

В Адыгее подросток украл у пожилой родственницы более 1,4 миллиона рублей. Похитить деньги ему удалось с помощью банковского мобильного приложения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Так, 72-летняя женщина обнаружила пропажу денег со своего счета. Пенсионерка обратилась в органы, подозревая в преступлении мошенников. Однако злоумышленником оказался подросток – родственник потерпевшей.

Он получил доступ к банковскому мобильному приложению и с помощью него переводил деньги на другие счета, в сумме набрав более 1,4 миллиона рублей. У подростка изъяли ноутбук и несколько «карточек», на которые приходили деньги.

- Собраны все необходимые материалы. В скором времени будет принято процессуальное решение по факту кражи, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.