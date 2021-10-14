Памятник потерянному времени откроют в Новороссийске

Памятник потерянному времени при поисках пропавших детей

В Новороссийске 15 октября откроют Памятник потерянному времени при поиске пропавших детей. Монумент расположен на пересечении улиц Рубина и Советов. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Памятник посвящен истории, произошедшей в 2010 году в Орехово-Зуево с 4-летней Лизой Фокиной. Трагическая ситуация положила начало работе поисково-спасательного отряда.

Монумент представляет собой песочные часы. Внизу – сидящая маленькая девочка, вверху – гора песка, которая должна опрокинуться на ребенка. Памятник символизирует время, которое теряют при спасении.

Передвижная конструкция высотой в 4 метра была уже во многих городах страны. А 15 октября в 14:00 памятник откроют в Новороссийске.