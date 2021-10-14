Более 3 тысяч заявок на бесплатную газификацию поступило от жителей Краснодара

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В Краснодаре на бесплатную газификацию подано уже 3365 заявок. Работы по подключению жилья начнутся 18 октября. Накануне в краевом центре прошел брифинг по вопросам социальной газификации.

К проведению работ подготовлены около ста бригад, еще 80 – в резерве. А 18 октября начнется подписание договоров. Подключение после подачи заявки осуществляется в течение 135 дней, однако возможны и случаи, когда работы проводятся за 30 или 50 дней.

Работы по программе бесплатной газификации уже стартовали на Кубани. В ближайшее время подключение проведут по улице им. Чапаева в станице Старокорсунской, в хуторе Ленина, улицах Дружбы, Лучезарной, Лицейской, переулке Адыгейском, улицах в Прикубанском округе.

Подать заявку на участие в бесплатной газификации можно как в цифровом формате, так и в нескольких городских пунктах. Раздел с информацией о социальной программе расположен на сайте администрации Краснодара.

Заявка подается с пакетом документов на дом и земельный участок. Чаще всего отказы принимают граждане, приложившие не все бумаги или указанием территорий, на которых газификация не проводится.