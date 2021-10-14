Более 70% запланированных соцобъектов возведено в 2021 году на Кубани

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В Краснодарском крае в текущем году достроено уже более 70% запланированных соцобъектов. За счет дополнительных средств подготовлено порядка 500. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, всего в 2021 году на реализацию проектов выделили 40 миллиардов рублей. Высокие показатели строительства помогли привлечь средства, доведя объем более 50 миллиардов. Из них затрачено чуть больше половины – 27 миллиардов.

В регионе отремонтировали 128 дорожных участков, открыли две школы в Краснодаре, одну в Кореновске и начальную школу в Сочи, один детский сад. Кроме того, благоустроено 106 общественных и 15 дворовых территорий.

Всего на Кубани выполняют 43 проекта. Больше всего уделено средств дорожной сфере, здравоохранению, вопросам жилья, демографии.