Льготный займ до 500 тысяч рублей могут получить самозанятые Кубани

Самозанятые Краснодарского края могут рассчитывать на льготные займы. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарский край занимает 5 место среди регионов по количеству граждан, оформленных как самозанятые. Этот налоговый режим в регионе выбрали 124,5 тысяч человек. Как сообщили в администрации региона, власти разработали широкий спектр мер поддержки для самозанятых. Им предлагают помощь в написании бизнес-плана, создании сайта или продвижении товара на маркетплейсе.

–Сейчас есть специальный займ краевого Фонда микрофинансирования – «Самозанятый». Чтобы сделать его еще удобнее, мы изменили условия и теперь сумму до 150 тысяч рублей можно получить без залога и поручительства, – рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

Займы в размере от 150 тыс. до 500 тыс. рублей можно получить под поручительство либо залог. Причем, Фонд развития бизнеса Краснодарского края готов выступить поручителем, если у самозанятого недостаточно собственных возможностей. Базовая ставка по таких льготным кредитам – от 1 до 3 % годовых. Также предусмотрена отсрочка по оплате основного долга сроком на полгода.