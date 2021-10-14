Кубанские фермеры столкнулись с дефицитом аммиачной селитры

Кубанские фермеры жалуются на дефицит удобрений. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Власти Краснодарского края выразили обеспокоенность ситуацией на рынке минеральных удобрений. Кубанские аграрии пожаловались на скачок цен и дефицит. Например, вдвое выросла стоимость аммиачной селитры.

– Текущее повышение стоимости селитры на 50%, а также иных удобрений, ставит под угрозу получение высоких урожаев 2022 года. Если не принять экстренных мер в виде заградительных пошлин на вывоз минеральных удобрений, то неизбежен рост цен в целом на всю сельскохозяйственную продукцию, выращиваемую и производимую в Краснодарском крае, – рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Как объяснили в министерстве сельского хозяйства, цена выросла из-за недостаточного количества поставок селитры в регион. Пользуясь ситуацией, фирмы, продающие удобрения, приняли решения отпускать их малыми партиями и подняли цены. Стоимость тонны селитры за несколько дней выросла на 6 тысяч рублей и сейчас составляет 27,5 тысяч рублей за тонну. В администрации края заявили, что готовы приступить к экстренным мерам по снижению цен на удобрения.