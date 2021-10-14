Дети из Краснодарского края будут участвовать в концерте фестиваля «Белая трость»

Кубанские ребята примут участие в гала-концерте фестиваля "Белая трость". Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские дети с инвалидностью по зрению выступят на одной сцене со звездами российской эстрады. Как сообщили в администрации Краснодарского края, четыре талантливых ученика из нескольких региональных специализированных музыкальных школ прошли отборочный тур и попали в число 28 участников гала-концерта Международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Арина Макарова, Камилла Кирякова, Яна Баева и Вячеслав Дружинин добились уже немалых успехов на музыкальном поприще.

Фестиваль «Белая трость» пройдет в 12 раз. В этом году в региональных отборочных турах конкурса приняли участие 400 ребят со всей страны. Гала-концерт приурочен к Международному дню белой трости – символу незрячего человека.