Краснодарские деревья обзаведутся паспортами. Фото: пресс-служа администрации Краснодара

В Краснодаре приступили к проекту инвентаризации деревьев. С инициативой промаркировать каждое насаждение в городе выступили общественники. Волонтеры Общественного совета по озеленению краевой столицы уже исследовали деревья на 34 улицах и в границах 196 зеленых зон, находящихся в ведении МКУ «Центр озеленения и экологии». Создан реестр с полным описанием местоположения, породы, возраста и текущего состояния зеленых насаждений.

— На сегодняшний день подрядная организация обследовала 579 га, что составляет более 88% от запланированного объема работ. В дальнейшем инвентаризацию на территории города планируем продолжить, — рассказал директор МКУ «Центр озеленения и экологии» Евгений Вечерка.

Общественники будут вести контроль за особо охраняемыми природными территориями местного значения. Общественный совет по озеленению Краснодара работает с 30 сентября 2020 г. В него вошли общественники, архитекторы, научные сотрудники, биологи, специалисты отдела озеленения департамента городского хозяйства и ТЭК.