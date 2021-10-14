В Лазаревском районе Сочи сменился прокурор

Пост прокурора Лазаревского района Сочи занял Артем Граф. Фото: epp.genproc.gov.ru

В Сочинской прокуратуре новое назначение. На пост прокурора Лазаревского района назначен младший советник юстиции Артем Граф.

Новый окружной прокурор Сочи родился в 1988 году в Челябинской области. Получил высшее образование в Российском государственном университете. После окончания ВУЗа с 2010 по 2011 проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. В 2011 стал помощником прокурора Центрального района города Калининграда, с 2014 года по 2017 год – заместитель прокурора Полесского района Калининградской области. с 2017 по 2021- прокурор Багратионовского района Калининградской области.