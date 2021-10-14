На опытных площадках кубанских ферм будут выводить новые более молочные и мясные породы коров

В Краснодарском крае будут повышать надои коров. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Племенные хозяйства Кубари примут участие в федеральном пилотном проекте по селекции крупного рогатого скота. На базе хозяйств ученые проводить испытания биотехнологий, позволяющих добиться появление более продуктивных пород. В схожем эксперименте до этого участвовали кубанские растениеводы.

- Аграрии должны понять, что хотят получать. Качественный урожай – это биопрепараты, а сверхприбыль - разрушающие почву химические удобрения. Только использование щадящих технологий позволяет получить экологически чистую продукцию и сохранить плодородие земли. Мы планируем привлечь в этот проект больше участников. В молочном животноводстве рассчитываем развивать селекцию крупного рогатого скота, повышать продуктивность поголовья, чтобы оставаться ведущим в стране производителем молока, - рассказал о проекте губернатор Вениамин Кондратьев.

Сегодня в среднем одна корова производит 8,8, иногда 12 тонн молока в год. В планах ученых увеличить выработку молока почти в два-три раза.