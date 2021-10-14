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Общество14 октября 2021 21:22

В Краснодаре приступили к ремонту улицы Октябрьской

Реконструкция одной из центральных улиц стала возможна благодаря облигационным займам
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре отремонтируют улицу Октябрьскую. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре отремонтируют улицу Октябрьскую. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре дорожники приступили к ремонту одной из главных улиц краевого центра. Октябрьская принимает на себя основной городской трафик. Ежедневно по улице проезжают около 20 маршрутов общественного транспорта и огромное количество частных автомобилей.

- Мы продолжаем поэтапно приводить улицу Октябрьскую в порядок. За время работ уложим новое асфальтобетонное покрытие проезжей части и отремонтируем тротуары, где это необходимо, — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

В планах ремонт участка ул. Мира до ул. им. Ленина. Работы пройдут за счёт нового источника дорожного фонда Краснодара — облигационного займа. Реконструкция завершится 30 ноября.

Также в Краснодаре идет капитальный ремонт еще нескольких улиц: ул. Черкасской ул. им. 40-летия Победы, проспекта им. Константина Образцова и проезда им. Константина Образцова.