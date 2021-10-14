Семилетняя девочка пропала в Сочи

В Сочи пропал семилетний ребенок. Фото: "ЛизаАлерт"

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил срочный сбор волонтеров в Сочи. Пропала семилетняя Кульпанович Юнна. Девочка вышла погулять 14 октября в 13.00. Родители забили тревогу, когда дочь не вернулась домой к условленному времени. Куда могла уйти Юнна, родные не знают. Подруги девочки, говорят, что не видели ее.

Рост ребенка 140 см, телосложение среднее, волосы кудрявые светло-русые. Была одета в темно-синюю джинсовую курточку и темно-синие джинсы, под курткой бежевая футболка. На ногах серые кроссовки.