330 школьников и 40 педагогов отправлены на самоизоляцию в Анапе

В Анапе усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер. Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Анапе 330 учеников и 40 учителей отправлены на карантин из-за выявленных в их окружении случаев заражения COVID-19. В школах проведена санитарная обработка помещений. Об этом сообщила главный санитарный врач города Лариса Медведева на заседании оперштаба, который прошел 14 октября в администрации города.

- На сегодняшний день в Анапе официального подтверждено 2536 случаев COVID-19, приведших к 122 летальным исходам. Пик заболеваемости пришелся на летний период, но отрицательная тенденция сохраняется. Для граждан, прибывающих из-за границы, действует правило обязательного размещения результатов тестирования на сайте Госуслуг в течение трех дней. На нарушителей уже составлено 16 административных протоколов – рассказала начальник территориального отдела Роспотребнадзора Лариса Медведева.

Свободных ковидных коек в больнице Анапы почти не осталось. Как рассказала заместитель главрача городской больницы Элина Григорьева, каждый день в больницу поступает не менее 15 новых пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В Анапе работают 15 прививочных пунктов. Уже привито 68 тысяч жителей курорта, 35% из них – лица старше 60 лет. До конца ноября здесь должны привить не менее 80% от всего взрослого населения.