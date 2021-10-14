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Общество14 октября 2021 22:26

Найдена семилетняя девочка в Сочи

Родственники благодарят волонтеров за помощь
Евгения ХАЛИКОВА
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Девочка найдена. Фото: "ЛизаАлерт"

Девочка найдена. Фото: "ЛизаАлерт"

Не успели сочинцы как следуют испугаться за юную землячку, как родственники обрадовали новостью – Юнна нашлась, с ней все хорошо. Подробности, где находилась девочка, не сообщаются.

Напомним, информация о пропаже Юнны К. поступила в отряд «ЛизаАлерт» 14 октября. Со слов семьи, девочка вышла из дома в 13.00 и пропала. По городу мгновенно распространились ориентировки с фотографией улыбчивой кудрявой девчушки. Едва только поисковый отряд приступил к выполнению задания, как стало известно, что девочка нашлась.