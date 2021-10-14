Найдена семилетняя девочка в Сочи

Девочка найдена. Фото: "ЛизаАлерт"

Не успели сочинцы как следуют испугаться за юную землячку, как родственники обрадовали новостью – Юнна нашлась, с ней все хорошо. Подробности, где находилась девочка, не сообщаются.

Напомним, информация о пропаже Юнны К. поступила в отряд «ЛизаАлерт» 14 октября. Со слов семьи, девочка вышла из дома в 13.00 и пропала. По городу мгновенно распространились ориентировки с фотографией улыбчивой кудрявой девчушки. Едва только поисковый отряд приступил к выполнению задания, как стало известно, что девочка нашлась.