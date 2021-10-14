ФК «Краснодар» наказал обе стороны конфликта с болельщицей-инвалидом

ФК "Краснодара отстранил грубияна-сотрудника и заморозил карту болельщицы до конца года. Фото:fckrasnodar.ru

ФК «Краснодар» провел расследование причин конфликта между сотрудником клуба Геннадием Щербиной и болельщицей в инвалидной коляске Татьяной Шкири. Женщина обвинила Щербину в грубом поведении по отношению к ней. По итогам проверки поведение Геннадия Щербины признали недопустимым. Он переведен на должность, которая не предполагает общения с посетителями стадиона «Краснодар». Абонемент болельщицы с ограниченными возможностями заморозили до конца года. Клуб с помощью письма за подписью коммерческого директора клуба Арама Фундукяна уведомил Татьяну Шкири о запрете посещать домашние матчи команды.

Руководство ФК "Краснодар" объяснило, что вынуждено было наложить эмбарго на продажу билетов Татьяне Шкири, так как она «неоднократно становилась непосредственной причиной безосновательных конфликтных ситуаций, возникающих как с сотрудниками клуба, так и с другими болельщиками». Но, этот запрет может быть снят «при отсутствии каких-либо провокационных действий».