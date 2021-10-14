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Общество14 октября 2021 23:25

В Краснодаре появится «Центр поддержки пассажиров общественного транспорта»

Возглавит новую структуру краснодарская общественница Марина Репещук
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре будут защищать интересы пассажиров общественного транспорта

В Краснодаре будут защищать интересы пассажиров общественного транспорта

Фото: Алексей ФОКИН

В краевом центре появится новая структура, отвечающая за соблюдение прав пассажиров городского общественного транспорта. Возглавит «Центр поддержки пассажиров» Марина Репещук. Она известна горожанам, как основатель общественного движения «Транспортная инициатива».

Как сообщила Марина Репещук, в задачи «Центра» будет входить наблюдение за соблюдением законодательных норм и ежемесячная передача информации в соответствующие контролирующие федеральные органы.