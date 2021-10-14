В Сочи может появится трасса в объезд Адлерского района

В Сочи обсудили развитие дорожной инфраструктуры. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи обсудили развитие городской дорожной инфраструктуры. Глава курорта Алексей Копайгородский в беседе с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым и председателем правления Государственной компании «Автодор» Вячеславом Петушенко, поднял вопрос о создании альтернативных маршрутов на территории курорта.

- Сочи обладает развитой дорожно-транспортной инфраструктурой. Но при этом город занимает одно из первых мест в стране по количеству автотранспорта на душу населения. Кроме этого, ежегодно курорт принимает свыше 6 миллионов туристов, часть из них приезжает на личном автотранспорте. Дороги курорта не выдерживают нагрузки. Нужны новые эффективные решения, которые позволят разгрузить дорожный трафик, - рассказал глава города Сочи Алексей Копайгородский.

Один из альтернативных маршрутов – объезд Адлерского района. Предполагается, что нагрузка на существующую сейчас трассу А-147 снизится на треть. После разработки концепция будет подана в Правительственную комиссию для окончательного решения по строительству.