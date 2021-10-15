Узнали, где будут отключения света в Сочи 15 октября 2021

В Сочи снова отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Сочи 15 октября 2021 запланированы в трех внутригородских округах. Без электроэнергии останутся почти 50 улиц. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей.

В Адлерском районе света не будет на улицах Бакинская, Блинова, Веселая, Ворошиловградская, Каспийская, Коммунаров, Миндальная, Кутаисская, Пограничная, ул. Черновицкая, Бестужевская, Пензенская, Просвещения, Карла Маркса, Демократическая, Молокова, Садовая, Магнолий и Кирова. Также пройдут работы в селе Бестужевка.

Хостинский район также стоит в рабочем графике электриков. Здесь электроэнергия не будет подаваться в дома по улицам Абовяна, Леселидзе, Целинная, Яблочная, Донская, Восточная и Санаторная. Столкнуться с проблемой отсутствия света и жители переулков Бригадный, Виноградный, Теневой, Строительный. Продолжаются работы в садовых товариществах «Урожай», "Ромашка", «777» и «Заря».

В Лазаревском районе без благ цивилизации останется поселок Лоо, здесь работы пройдут по улице Азовской и поселок Волковка, тут отключат свет на улице Космической.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.