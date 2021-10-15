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Общество15 октября 2021 7:02

Погода на 15 октября 2021 года в Краснодаре: воздух прогреется до плюс 21 градуса

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 15 октября 2021 года в Краснодаре
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Погода на 15 октября 2021 года в Краснодаре: воздух прогреется до плюс 21 градуса

Погода на 15 октября 2021 года в Краснодаре: воздух прогреется до плюс 21 градуса

Фото: Олег ЗОЛОТО

Небольшое потепление ожидается на Кубани в ближайшие дни. Оно придет в Краснодарский край после холодного начала месяца, когда столбики термометров сбросили около 10 градусов за сутки.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 15 октября 2021 года в Краснодаре.

- Максимальная температура воздуха днем составит 21 градус, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также ожидается небольшое усиление ветра. Его порывы не будут превышать 9 м/с.