В парке «Краснодар» идут съемки сериала

Фото: Евгений Таранжин

В парке «Краснодар» впервые снимают сериал. Посетители заметили странные тканевые навесы. Как оказалось, они являются частью декораций к киноленте.

Парк Галицкого выбрали площадкой для съемок сцен «из мира будущего». Стало известно, что здесь снимают эпизоды к сериалу-фантастике «Два Холма» – это будет история про идеальную жизнь без болезней, войн и бедности.

Фото: Евгений Таранжин

Краснодарский фотограф Евгений Таранжин поделился снимком палатки, установленной в парке. На ней написано, что декорации на территории парка находятся временно.