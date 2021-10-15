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Общество15 октября 2021 8:38

ФК «Краснодар» отстранил сотрудника после конфликта с болельщицей-инвалидом

Ограничили посещение стадиона и для болельщицы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: vk.com/fckrasnodar

Фото: vk.com/fckrasnodar

Болельщица ФК «Краснодар» с ограниченными возможностями Татьяна Шкиря пожаловалась на сотрудника Геннадия Щербину. Девушка сообщила, что мужчина с ней грубо обошелся.

После внутренней проверки сотрудника клуба отстранили от обязанностей, подразумевающих общение с посетителями стадиона. Также ввели ограничения и для болельщицы-инвалида.

- Татьяна Шкиря была неоднократно замешана в конфликтных ситуациях с сотрудниками клуба и другими болельщиками. Поэтому ей отказано в предоставлении билетов. Запрет на посещение матчей будет действовать до конца года, - пишет издание Sports.ru.