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Происшествия15 октября 2021 9:01

Бывшего директора и сотрудников Адыгейского госуниверситета осудили за продажу дипломов

Их признали виновными в 18 преступлениях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Приговор не вступил в законную силу

Приговор не вступил в законную силу

Бывший директор Адыгейского госуниверситета в течение семи лет систематически брал взятки за диплом о высшем образовании. Он выдавал документ без фактического обучения в образовательном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

- Дочь директора университета была доцентом кафедры. А в марте 2014 года формально назначена директором филиала, в то время как сам руководитель фактически продолжал исполнять обязанности директора и контролировать всю деятельность. Также в системе были замешаны четверо специалистов по учебной работе, - отметили в надзорном ведомстве.

С 2013 года по 2019 год сотрудники получили 18 взяток в общей сумме более 5 млн рублей.

Суд прошел в Белореченске. Подсудимые получили от 7 лет 2 месяцев до 8 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафами на общую сумму 53 млн рублей. Также им запретили заниматься образовательной деятельностью от 4 до 7 лет.

Отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего и строгого режимов.