Сбер обсудил перспективы развития партнёрского банкинга на Российском исламском экономическом форуме

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка.

14-15 октября в городе Грозный (Чеченская Республика) проходит Третий ежегодный Российский исламский экономический форум «Россия — гарант партнёрства». Мероприятие организовано при поддержке Сбера и призвано способствовать развитию делового сотрудничества России и стран исламского мира. Соорганизаторами форума также выступили Международная Ассоциация Исламского Бизнеса и KPMG.

В деловой программе мероприятия приняли участие Муслим Хучиев - Председатель Правительства Чеченской Республики; Магомед Селимханов Заместитель Председателя Правительства - Министр экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики; Олег Ганеев - Старший вице-президент Сбербанка; Марат Кабаев Президент Международной Ассоциации Исламского Бизнеса (МАИБ).

В рамках форума прошли панельные дискуссии «Новые вектора (тенденции) развития Исламской экосистемы» (ESG, Зелёный Сукук, Цифровое пробуждение) и «Альтернативные решения для регулирования Исламского финансирования в РФ».

Олег Ганеев, старший вице-президент Сбербанка:

«Сбер является первопроходцем в партнёрском банкинге среди крупнейших российских банков и заинтересован в развитии данного направления. Согласно оценкам KPMG, потенциальный рынок исламского финансирования только в России в среднесрочной перспективе оценивается в 7 9 млрд долларов США. Мы считаем исламское финансирование перспективным направлением с учётом мировых тенденций, и продолжаем адаптировать продукты и услуги Сбера под клиентский спрос, а также разработать новые решения в рамках текущего законодательства. На сегодняшний день наш общий портфель структурированных сделок по данному направлению финансирования составляет 262 млн долларов и 30 млн рублей».

На форуме также были презентованы первые российские индексы исламских инвестиций и PayZakat.

Новые индексы — «Индекс исламских инвестиций» (торговый код — MXSHAR) и «Индекс исламских инвестиций полной доходности» (торговый код — MXSHARTR) были представлены Сбером совместно с Мосбиржей. В состав индексов входят ценные бумаги эмитентов, которые прошли процедуру проверки на соответствие принципам исламской экономики.

Отбор эмитентов проводит Наблюдательный совет шариата, созданный компанией Sberinvest Middle East Limited со штаб-квартирой в Объединённых Арабских Эмиратах. Компания также обеспечивает процедуру проверки ценных бумаг на соответствие законам шариата. В дальнейшем Sberinvest Middle East Limited будет предлагать своим ближневосточным клиентам инвестиционные продукты, привязанные к данным индексам.

PayZakat — благотворительная платформа для мусульманского сообщества, которая позволяет собирать и распределять пожертвования. На текущий момент у платформы PayZakat насчитывается свыше 3 тыс. подписчиков, средний чек с крупными транзакциями в 2021 году составил 8 тыс. руб.