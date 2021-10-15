В Краснодарском крае создано шесть лесопарковых зеленых поясов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани планируют расширят и создавать новые природные зоны. В настоящее время статус лесопарковых поясов присвоен шесть участкам. Они находятся в Новороссийске Туапсе, Краснодаре, Армавире и поселке Мостовском, Горячем Ключе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Сейчас в более 20 населенных пунктах Кубани подбирают перспективные территории для формирования лесопарковых «зеленых щитов». Это ценный ресурс, и мы не можем допустить застройку территорий, - сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В лесопарковых поясах нельзя вести незаконную вырубку деревьев, возводить коттеджи, торговые комплексы или предприятия там нельзя. Но при этом они могут использоваться как ландшафтные и спортивные объекты.

До конца года лесопарковые зеленые пояса могут сформировать в Тихорецке, Крымске, Анапе, Кущевской и поселке Ильском. Также подбираются перспективные территории вокруг Сочи, Геленджика, Анапа, Белореченска и других городов.