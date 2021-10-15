В Краснодаре открыли благоустроенный сквер имени Льва Толстого

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В Краснодаре завершили благоустройство сквера имени Льва Толстого. В одной из старейших зеленых зон города высадили 180 деревьев и 7,5 тысячи кустарников, установили детскую и спортивные площадки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Сквер находится в Славянском микрорайоне. В ближайшее время в зоне отдыха планируется установить камеры видеонаблюдения, чтобы не допустить фактов вандализма, - добавили в мэрии.

Также охрану порядка на территории сквера обеспечат казаки-дружинники.

В этом году по этой же программе приводят в порядок бульвар Мариинский, Городской сад Сосновый и бульвар Героев-Разведчиков.