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Общество15 октября 2021 10:23

В Краснодаре открыли благоустроенный сквер имени Льва Толстого

Здесь провели реконструкцию по программе «Формирование комфортной городской среды»
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре завершили благоустройство сквера имени Льва Толстого. В одной из старейших зеленых зон города высадили 180 деревьев и 7,5 тысячи кустарников, установили детскую и спортивные площадки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Сквер находится в Славянском микрорайоне. В ближайшее время в зоне отдыха планируется установить камеры видеонаблюдения, чтобы не допустить фактов вандализма, - добавили в мэрии.

Также охрану порядка на территории сквера обеспечат казаки-дружинники.

В этом году по этой же программе приводят в порядок бульвар Мариинский, Городской сад Сосновый и бульвар Героев-Разведчиков.